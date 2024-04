Ténis debaixo de água e palavras sábias: a crónica da épica vitória de Borges na primeira ronda do Estoril Open

O braço de ferro lá nas alturas, entre a choradeira das nuvens e o sol que torrava as peles destreinadas, era semelhante ao que se passava no court, entre Nuno Borges e Lucas Pouille, número 241 do mundo, o carrasco de Richard Gasquet, um dos príncipes do circuito a quem tocou ser “lucky loser”.

Pouille não estava para brincadeiras e comportou-se como um antigo top-10 que é. As gentes que ali aterraram para celebrar mais um feito de Borges, o português que alcançou os oitavos de final do Open da Austrália, onde até ganhou um set a Daniil Medvedev, e que acabou de vencer o Challenger 175 de Phoenix, começaram a ver a vida a andar para trás.

Para agravar os estados de alma da alma, havia no sector 6 um grupo de franceses ruidosos, que até cantaram o hino antes do jogo começar (a canalha no canto oposto respondeu com o hino português). Eram talvez cinco e cantavam músicas que se ouvem no futebol. Durante muito tempo, arrancaram apenas sorrisos aos portugueses. Com o andamento da partida, ficou tudo mais azedo. É que Pouille conseguiu um improvável e imaculado 6-0 no primeiro set. Vimos Borges a berrar como nunca. A raquete, embrutecida, beijou a terra. Estava perdido.

O segundo set começou com um 2-0 para o francês e o desfecho, mesmo que não tão dramático, parecia estar traçado. Mas a chuva, hesitante e malabarista, ia refrescando as ideias do tenista português. Corria tudo mal e, de repente, depois da chuva e das pausas por causa da chuva, a bola amarela começou a aceitar o que ele tinha pensado para ela.