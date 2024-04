Regresso feliz. Dominic Thiem avança para os oitavos de final do Estoril Open

Dominic Thiem apurou-se, esta segunda-feira, para os oitavos de final do Estoril Open. Um regresso feliz para o austríaco, que não competia no circuito mundial de ténis desde o Open da Austrália.

Antigo número três do mundo mas atual 91.º classificado do "ranking" ATP, Thiem derrotou o alemão Maximilian Marterer, 97.º mundial, em três sets, pelos parciais de 6-1, 6-7(3) e 6-4, ao fim de 2h15 de jogo.

Na próxima ronda, Dominic Thiem vai defrontar o francês Richard Gasquet, 122.º do mundo, que beneficiou da desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 28.º, para entrar no quadro principal.