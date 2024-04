Francisca Jorge atinge novo máximo de carreira no "ranking" mundial de ténis

A tenista portuguesa Francisca Jorge escala quatro posições na atualização desta segunda-feira da hierarquia mundial e bate, pela terceira semana consecutiva, a melhor classificação da carreira.

A portuguesa mais cotada da atualidade é, aos 23 anos, a 190.ª classificada do "ranking" WTA. A segunda é a irmã mais nova, Matilde Jorge, de 19 anos, que surge no 550.º lugar. Angelina Voloshchuk, de 16 anos, é a terceira e última portuguesa no "top-1000", em 759.º.

Iga Swiatek mantém-se confortavelmente sentada no trono mundial.

A tenista polaca, de 22 anos, soma 10.835 pontos, quase 2.800 mais que a segunda classificada da hierarquia, a bielorrussa Aryna Sabalenka, de 25 anos. Em terceiro, surge a norte-americana Coco Cauff, de 20.

Há apenas uma alteração no "top-10" mundial. A grega Maria Sakkari salta da nona para a sétima posição, o que empurra a chinesa Qinwen Zheng para oitava e a checa Marketa Voundrosová para nona.