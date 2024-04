Estoril Open. Nuno Borges vence Pouille com reviravolta e está na segunda ronda

Foi com esforço que Nuno Borges venceu esta segunda-feira na primeira ronda do Estoril Open o francês Lucas Pouille, número 241 do ranking ATP, e está nos oitavos-de-final da prova.

Depois de perder por 6-0 no primeiro set, o português 62.º do ranking venceu o segundo e terceiro set para carimbar a passagem à próxima fase.

No segundo parcial, Nuno Borges venceu no tiebreak, por 7-6 (8-6), depois ter defendido um ponto de jogo, conquistando o terceiro e último set por 6-3.

Na próxima eliminatória, Nuno Borges defronta Lorenzo Musetti, 24.º do ranking e o 3.º cabeça de série do torneio.

Ainda em prova no quadro principal estão outros três portugueses (Henrique Rocha, Jaime Faria e João Sousa, que vai colocar um ponto final na carreira).