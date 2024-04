A final já não se repete. Vice-campeão do Estoril Open é o primeiro a cair

Miomir Kecmanovic, finalista na edição de 2023 e sexto cabeça de série, foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, esta segunda-feira, ao perder com o espanhol Roberto Bautista Agut.

No primeiro encontro do quadro de singulares, o tenista sérvio, 50.º do mundo e também finalista derrotado de pares em 2023, foi afastado pelo 93.º da hierarquia mundial, por 6-1 e 7-5, em uma hora e 24 minutos.

Na próxima ronda, Bautista Agut, antigo número nove do "ranking" ATP, vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Daniel Altmaier (54.º) e o espanhol Pedro Martínez (77.º).