Nuno Borges vai defrontar Lucas Pouille no Estoril Open

O tenista português Nuno Borges vai defrontar o francês Lucas Pouille na primeira ronda do Estoril Open, o ATP 250 português, que vai decorrer entre segunda-feira e 7 de abril, no Clube de Ténis do Estoril.

O sorteio, realizado no sábado, tinha colocado o número um nacional à espera do desfecho da fase de qualificação, que terminou este domingo, para conhecer o primeiro adversário e o gaulês, 242.º colocado no ranking ATP, foi o tenista sorteado.

Pouille ultrapassou no segundo encontro do qualifying o compatriota Richard Gasquet, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, e garantiu a qualificação para o quadro principal do Estoril Open, marcando um duelo inédito para segunda-feira com o jogador maiato, número 61 do mundo.

Já Jaime Faria, o único representante nacional que passou com sucesso a fase de qualificação, para assegurar pela primeira vez, a entrada no quadro principal de um torneio ATP, terá pela frente o também francês Constant Lestienne (93.º ATP).

O britânico Jan Choinski, que eliminou o português Duarte Vale, por 6-3 e 6-4, vai medir forças com o brasileiro João Fonseca, agraciado com um wild card, enquanto o espanhol Pablo Llamas Ruiz vai ter como opositor o alemão Dominik Koepfer.