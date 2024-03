Judo. Ouro para Jorge Fonseca

O judoca Jorge Fonseca conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de Antalya, na Turquia.

Na categoria de -100 kgs a final nem chegou a realizar-se já que o adversário do atleta do Sporting, Shady Elnahas, se tinha lesionado no combate anterior.

Fonseca, de 31 anos, venceu todos os quatro combates que realizou e regressou às vitórias internacionais dois anos depois, precisamente na Turquia.

Esta é já a segunda medalha para Jorge Fonseca no espaço de um mês depois de ter sido prata no Grand Slam da Áustria. É igualmente a terceira medalha para Portugal neste torneio depois da prata para Tais Pina e o bronze de João Fernando.

O ex-bicampeão mundial tem tido várias lesões nos últimos meses.