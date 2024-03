Judo. Prata para Tais Pina e bronze para João Fernando

A judoca portuguesa Tais Pina conquistou a medalha de prata na categoria -70 kg do Grand Slam da Antália, competição na Turquia em que João Fernando foi bronze em -81 kg.

A judoca lusa, de 19 anos, esteve em grande destaque na Turquia, caindo apenas na final ante a austríaca Michaela Polleres, sétima do “ranking” mundial e vice-campeã olímpica em Tóquio 2020.

Pina, 50.ª do “ranking” mundial, afastou nada menos do que cinco judocas de ranking superior, incluindo a australiana Aoife Coughlan, 10.ª do seu peso, nas meias-finais, depois de ficarem pelo caminho a neerlandesa Kim Polling (22.ª), a bósnia Aleksandra Samardzic (32.ª), a uzbeque Gulnoza Matniyazova (18.ª) e a judoca de Madagáscar Aina Razafy (40.ª).

A jovem é ainda júnior e conta já com vários resultados importantes, desde um quinto lugar no Grand Slam de Paris e a medalha de bronze no Europeu sub-23 do ano passado, somando valiosos pontos no ranking de qualificação olímpica para Paris 2024.

Também no pódio deste Grand Slam esteve João Fernando, 30.º do “ranking” de -81 kg, ao vencer na repescagem pelo bronze o russo David Karapetyan, 37.º, após ser eliminado nos 'quartos' pelo sexto judoca mundial da classe, o canadiano François Drapeau.

A caminho do bronze ficaram ainda outros triunfos, entre os quais um sobre o neerlandês Frank de Wit, 14.º da hierarquia mundial.

Na prova, em que também João Fernando conseguiu um bom resultado para a qualificação olímpica, Bárbara Timo ficou-se pelos oitavos de final em -63 kg, a mesma fase a que chegou Joana Crisóstomo nos -70 kg.

Em masculinos, Otari Kvantidze chegou aos 16 avos de -73 kg, em que Thelmo Gomes saiu na ronda de 64, a mesma em que foi eliminado Anri Egutidze, em -81 kg.