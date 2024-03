Henrique Rocha fica com o último "wild card" para o Estoril Open

A jovem promessa portuguesa Henrique Rocha recebeu o último "wild card" para disputar o quadro principal do Estoril Open.

O tenista de 19 anos, que venceu na última semana o seu primeiro torneio no "challenger" de Múrcia, vai estrear-se no top-200 do "ranking" mundial na próxima atualização, na segunda-feira.

Henrique Rocha junta-se no quadro principal aos compatriotas Nuno Borges, o melhor português da atualidade, e João Sousa, vencedor do torneio em 2018 e que se vai retirar da modalidade precisamente neste torneio. O polaco Hubert Hurkacz e o norueguês Casper Ruud são os cabeças de cartaz da prova, que conta ainda com Gael Monfils e Dominic Thiem confirmados.

O jovem já tinha disputado o quadro principal da prova no ano passado. Na altura, caiu para o espanhol Zapate Miralles logo na primeira ronda.

O Estoril Open disputa-se entre 1 e 7 de abril. É o maior torneio português, que vai deixar o calendário do circuito ATP na próxima época.