Wout van Aert fratura clavicula e costelas

O ciclista belga Wout van Aert vai falhar a Volta a Flandres e o Paris-Roubaix, os seus grandes objetivos da temporada, após ter fraturado a clavícula e várias costelas numa queda na clássica Através da Flandres.

"Infelizmente, Wout van Aert sofreu diversas fraturas na queda de hoje na Através da Flandres", informou a Visma-Lease a Bike na rede social X.

Wout van Aert ficou envolvido numa violenta queda ocorrida a 67 quilómetros do final da clássica belga, que apanhou ainda outros homens das clássicas, como o seu compatriota Jasper Stuyven, vice-campeão na E3 e que também sofreu fratura de clavícula, e o dinamarquês Mads Pedersen, ambos da Lidl-Trek, além do eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

"Fraturas de clavícula e várias costelas foram diagnosticadas no hospital. É incerto quanto tempo vai demorar a sua recuperação, mas definitivamente irá falhar a Volta a Flandres, o Paris-Roubaix e a Amstel Gold Race", confirmou a Visma-Lease a Bike.

'WVA' ficou visivelmente em mau estado, na sequência da queda: tinha o equipamento completamente rasgado na zona das costas, coberta de abrasões, e teve mesmo de ser retirado em maca para ser transportado ao hospital, enquanto chorava desconsolado.

'Clássicómano' de excelência, o belga de 29 anos era um dos principais favoritos quer para a Volta a Flandres, que se disputa no domingo, quer para o Paris-Roubaix (7 de abril), que reiteradamente elencou como os seus grandes objetivos da temporada.

Van Aert tem também prevista a estreia na Volta a Itália (04 a 26 de maio), que poderá ter ficado seriamente comprometida com a queda de hoje.

O norte-americano Matteo Jorgenson, companheiro do belga na Visma-Lease a Bike, foi o vencedor da 78.ª edição da Através da Flandres, à frente do norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X) e do suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), respetivamente segundo e terceiro.