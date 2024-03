Henrique Rocha perdeu no “challenger” de Girona

O tenista Henrique Rocha falhou a possibilidade de se juntar a João Sousa na segunda ronda do “challenger” de Girona, em Espanha, ao perder frente ao chileno Cristian Garin em três sets.

Henrique Rocha, número 248 do “ranking” mundial e que recentemente conquistou o primeiro torneio challenger da sua carreira, em Murcia, Espanha, bateu-se bem e obrigou o encontro a ser decidido no tie-break do terceiro set, perdendo frente ao número 104 da hierarquia por 4-6, 6-3 e 7-6 (11-9), ao fim de 3h22 hora.

Também em encontro disputado durante a tarde, Francisco Cabral apurou-se para a segunda ronda da variante de pares, na qual faz equipa com o britânico Henry Patten, tendo derrotado o par formado pelo indiano Sriram Balaji e pelo alemão Andre Begeman por 6-4 e 6-3, em uma hora e 13 minutos.

Já João Sousa, que disputa o penúltimo torneio da sua carreira, apurou-se hoje para a segunda ronda de singulares, ao vencer o britânico Felix Gill em três sets.

Antes da despedida no Estoril Open na próxima semana, o vimaranense, atualmente 278.º do ranking ATP, venceu Felix Gill, 334.º, por 7-6 (8-6), 4-6 e 6-4, em duas horas e 39 minutos.

Na próxima ronda, Sousa vai encontrar o 'wildcard' espanhol Alejandro Moro Canas, 239.º da hierarquia, que hoje afastou o compatriota Albert Ramos-Viñolas, 105.º.

Vice-campeão em Girona em 2023, Gastão Elias, 313.º do mundo, também se qualificou para a segunda ronda, depois de vencer o estónio Mark Lajal, 196.º, por 7-5 e 6-2, em uma hora e 42 minutos, e na próxima ronda terá pela frente um oponente espanhol, que vai sair do confronto entre Nikolas Sanchéz Izquierdo, 285.º da hierarquia, e Pablo Llamas Ruiz, 152.º.