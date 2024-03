Próximos Jogos Olímpicos deverão custar entre três e cinco mil milhões de euros

Os Jogos Olímpicos Paris2024 dever ter um custo entre três e cinco mil milhões de euros para o erário público francês, estimou esta terça-feira o presidente do tribunal de contas gaulês, Pierre Moscovici.

“Ainda não sabemos o custo certo. O tribunal de contas irá auditar as contas depois dos Jogos”, disse Moscovici, numa entrevista à radio France Inter, admitindo: “Estes Jogos deverão custar entre três e cinco milhões”.



Em 2023, os dados disponíveis indicavam que o investimento público nos Jogos deveria rondar os 2,44 mil milhões de euros, repartidos entre o governo central e a cidade de Paris.



De acordo com as últimas estimativas, os Jogos Olímpicos Paris2024, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, deverão ter um custo total de nove mil milhões de euros, que será coberto por verbas públicas e privadas.