NBA investiga Jontay Porter depois de irregularidades em apostas

O basquetebolista dos Raptors Jontay Porter está no centro de uma investigação da NBA por eventual fraude e manipulação em apostas, uma situação que foi levantada precisamente pelas casas de apostas.

Um porta-voz da liga já confirmou a abertura do inquérito. A ESPN, o meio que deu a notícia em primeira mão, garante que estão a ser analisadas algumas situações dos últimos meses, nomeadamente jogos entre 26 de janeiro e 20 de março.

Contra os Clippers, nesse mesmo 26 de janeiro, por exemplo, foi identificado um maior interesse nos segmentos de apostas relacionados com Porter, que nesse encontro não fez qualquer ponto e jogou apenas quatro minutos, abandonando o campo por lesão.

A ESPN demonstrou que uma aposta relacionada com um mau desempenho de Porter, na casa de apostas DraftKings Sportsbook, foi a que deu mais dinheiro naquela noite. O alerta veio da casa de apostas. Há ainda outro jogo e outra casa de apostas envolvidas na história.

Darko Rajakovic, o treinador dos Toronto Raptors, reagiu ao caso recusando colocar em causa a palavra do atleta. “Nunca duvido de lesões, nunca duvido da honestidade dos jogadores”, disse, citado pela Associated Press. “Obviamente, nunca tive uma situação destas.” Porter falhou os últimos dois jogos por motivos pessoais.

A NBA, que tem cientistas de dados à disposição para detetar tendências desavindas no campo das apostas, proíbe atletas e funcionários da liga de apostarem em qualquer evento relacionado com aquela organização. Segundo a ESPN, as consequências podem ir de multas a suspensões, sendo o rompimento do contrato outra das vias possíveis.