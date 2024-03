“Não é preciso dizer que é difícil aceitar isto”: Andy Murray volta a lesionar-se com gravidade

Mais um azar para Andy Murray. O tenista escocês rompeu os ligamentos de um tornozelo e vai ficar de fora durante um "longo período" de tempo, o que lhe pode estragar os planos para o final da carreira.

Foi no domingo, já na reta final da derrota perante Tomas Machac, na terceira ronda do Miami Open, que Murray se lesionou, tendo tido de ser assistido após o encontro. Esta terça-feira, o britânico, de 36 anos, revela que sofreu uma rotura total do ligamento talofibular anterior (ATFL) e uma rotura quase total do logamento calcaneofibular (CFL).

"Vou ver um especialista quando regressar a casa, para determinar os próximos passos. Não é preciso dizer que é difícil aceitar isto e que vou ficar de fora por um longo período [de tempo]. Mas estarei de volta com uma anca e zero ligamentos do tornozelo no momento certo", explica.

Já em 2024, Andy Murray revelou que não conta "jogar muito depois deste verão", apesar de ainda ter esperança de competir nuns Jogos Olímpicos antes de se retirar do ténis. Também indicou que gostaria de competir uma última vez em Roland Garros, que arranca a 26 de maio, e em Wimbledon, que tem início marcado para o dia 1 de julho.