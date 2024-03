Faustino Oro tem 10 anos, gosta de bolachas e derrotou o pentacampeão do mundo de xadrez

A mudança da Argentina para Barcelona, com vista a tornar-se um grande mestre de xadrez e poder viver do desporto que o apaixona, está a dar frutos para o pequeno Fausti. O jovem já derrotava um grande mestre "quase todos os dias", como contou ao jornal argentino " Olé " em 2023, e aos nove anos tornou-se o mais jovem mestre FIDE (ou FM, o terceiro título mais alto da Federação Internacional de Xadrez) da história.

O norueguês, número um do "ranking" mundial de xadrez desde 2011 e o homem que abdicou de lutar pelo trono em julho de 2022, provou do próprio veneno no passado. Há 20 anos, quando tinha apenas 13 anos de idade, o "príncipe do xadrez" derrotou o então campeão do mundo, o russo Garry Kasparov, para muitos considerado o melhor de sempre - título disputado, precisamente, com o próprio Magnus Carlsen.

Kasparov reinou no mundo do xadrez nos anos 80, 90 e 2000. Carlsen é o mestre desde 2010. O "Messi do xadrez", a que também é atribuída a alcunha de "pibe de oro" ("miúdo de ouro") quer ser o próximo.