Henrique Rocha garante final em Múrcia, a primeira da carreira

O tenista português Henrique Rocha assegurou, pela primeira vez na carreira, a presença na final de um torneio challenger, ao derrotar o espanhol Pablo Llamas Ruiz nas meias-finais em Múrcia, Espanha.

Depois de, na sexta-feira, já ter assegurado uma presença inédita em meias-finais de torneios desta categoria, Hugo Rocha, 248.º do ranking mundial, superiorizou-se a Llamas, 152.º da hierarquia, em três sets, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-2, em encontro que durou duas horas.

O jovem português, de 19 anos e que na sexta-feira foi afastado das meias-finais da variante de pares, na qual fazia equipa com o compatriota Francisco Cabral, vai defrontar na final, agendada para domingo, o vencedor do encontro entre o veterano espanhol Albert Ramos, de 36 anos e 105.º do mundo, e o georgiano Nikoloz Basilashvili, 1.086 do ranking e que provém da fase de qualificação.