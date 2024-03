Miguel Oliveira marca presença nos treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP

Os treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, segunda prova do Mundial de Velocidade, começam no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, com a presença de Miguel Oliveira (Aprilia) na categoria rainha.

O piloto português entra em ação a partir das 10h45, para a primeira das duas sessões de treinos livres previstas, sendo que a segunda realiza-se da parte da tarde, com início às 15h00, e servirá, também, para apurar os 10 pilotos mais rápidos diretamente para a segunda fase da qualificação, que se desenrola no sábado.

O Grande Prémio de Portugal é a segunda de 21 rondas da temporada.

Miguel Oliveira é o único português a competir no Mundial de Velocidade e chega a Portimão, onde já venceu em 2020, na 15.ª posição da competição, com um ponto, conseguido na prova de abertura, no Qatar.