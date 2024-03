Francisco Cabral e Henrique Rocha eliminados em Múrcia

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e Henrique Rocha foram eliminados nas meias-finais de pares do “challenger” de Múrcia, em Espanha, pelos indianos Arjun Kadhe e Jeevan Nedunchezhiyan.

Horas depois de Henrique Rocha se apurar pela primeira vez para as meias de singulares de um “challenger”, o jovem português, de 19 anos, regressou ao court na companhia no número um nacional de pares para o encontro das semifinais, com o duo luso a acabar derrotado em dois sets.

Perante Arjun Kadhe (120.º da hierarquia de pares) e Jeevan Nedunchezhiyan (129.º), os portugueses perderam por 6-4 e 7-6 (7-4), em 1h40.

Cabral (54.º da variante de pares) despede-se assim do “challenger” espanhol, enquanto Rocha (220.º classificado em pares e 248.º no ranking individual) terá pela frente no sábado o espanhol Pablo Llamas Ruiz nas meias-finais de singulares.