Vitória ao sprint na quarta etapa da Volta à Catalunha não altera classificações

O ciclista neerlandês Marijn van den Berg (EF Education-Easy Post) venceu a quarta etapa da Volta à Catalunha em bicicleta, numa tirada discutida ao sprint que não ameaçou as contas da geral, encimada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Van Den Berg, de 24 anos, triunfou ao cabo de 3:40.19 horas, necessárias para cumprir 169,2 quilómetros entre Sort e Lérida, à frente do belga Arne Marit (Intermarché-Wanty), segundo, e do letão Emils Liepins (dsm-Firmenich-PostNL), terceiro.

A etapa, mais plana do que as anteriores, com apenas uma montanha categorizada ao longo do traçado, permitiu ao pelotão 'respirar' a meio da corrida, que termina no domingo, e manter intactos os primeiros postos da geral.

Aí, Pogacar é líder mais do que folgado, com 2.27 minutos de vantagem sobre o espanhol Mikel Landa (Soudal-QuickStep), segundo, e 2.55 em relação ao russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), terceiro.

Na geral, o português João Almeida (UAE Emirates), terceiro em 2022 e 2023, é 10.º classificado, a 3.52 minutos do companheiro de equipa que lidera a prova.

Na sexta-feira, a quinta etapa liga Altafulla a Viladecans, em 167,3 quilómetros ondulantes.