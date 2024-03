Francisco Cabral e Henrique Rocha avançam para as meias-finais no “challenger” de Múrcia

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e Henrique Rocha qualificaram-se para as meias-finais do quadro de pares do “challenger” de Múrcia, em Espanha, ao vencerem o indiano Sriram Balaji e o alemão Andre Begeman.

Cabral, 54.º do “ranking” mundial de pares, e Rocha, 220.º, derrotaram Balaji, 94.º, e Bejeman, 184.º, por 4-6, 6-3 e 10-7, em 1h31.

Nas meias-finais, os portugueses vão defrontar os indianos Arjun Kadhe (120.º da hierarquia de pares) e Jeevan Nedunchezhiyan (129.º).

Henrique Rocha vai ainda disputar os quartos de final do quadro de singulares, defrontando na sexta-feira o moldavo Radu Albot, atual 155.º do “ranking” mundial.