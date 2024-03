Pentacampeã olímpica Laura Kenny retira-se do ciclismo antes de Paris 2024

A ciclista britânica Laura Kenny, pentacampeã olímpica na pista, anunciou, esta segunda-feira, o ponto final na carreira aos 31 anos, para se dedicar à família, abdicando da participação nos próximos Jogos Olímpicos.

Kenny foi mãe pela segunda vez em 2023 e a retirada, agora confirmada, “tem estado na cabeça há algum tempo”, mesmo se estivesse prevista a participação em Paris 2024, que decorre entre 26 de julho e 11 de agosto.

“Os sacrifícios de deixar as crianças e a família em casa são muito grandes, e realmente é uma decisão difícil de tomar. Estava com dificuldades, a começar a não querer ir às provas”, contou, em entrevista à BBC.

O marido, Jason Kenny, é também ciclista e o mais bem-sucedido atleta britânico em Jogos Olímpicos, com nove medalhas, e vai continuar a competir.

Laura Kenny, por seu lado, foi campeã olímpica da perseguição por equipas e do omnium em Londres 2012 e no Rio 2016, somando novo ouro no madison e uma prata na perseguição por equipas em Tóquio 2020.

Além dos feitos históricos em Jogos Olímpicos, nos quais é a mulher britânica com mais medalhas de sempre, soma sete títulos mundiais e 14 de campeã da Europa, um palmarés que leva o diretor de performance do Reino Unido, Stephen Park, a declará-la como “um dos grandes talentos desportivos de sempre”.

“Foi um farol de inspiração para muitos, e tenho a certeza que toda a comunidade velocipédica lhe deseja o melhor”, declarou.