Voleibol. Sporting quebra invencibilidade do Benfica

O Sporting venceu o Benfica, por 3-0, na 14.ª jornada da segunda fase do campeonato de voleibol. É a primeira derrota dos encarnados no campeonato.

Os leões ganharam por 25-14, 25-19 e 25-19.

Apesar da derrota, os encarnados terminam a segunda fase na frente e não há alterações para o “play-off”.

O Benfica (1.º) vai defrontar o Ac. Espinho (4.º) e o Sporting (2.º) joga contra o Leixões (3.º).

No próximo sábado há novo dérbi, para as meias-finais da Taça de Portugal, em Viana do Castelo.

VOLEIBOL - CN - 2.ª Fase - Série A