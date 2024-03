Râguebi. Portugal volta a ser derrotado na final do Europe Championship

A seleção portuguesa de râguebi perdeu com a Geórgia por 36-10, na final do Rugby Europe Championship, em Paris, e falhou a conquista do segundo título europeu do seu historial.

Ao intervalo, Portugal já perdia por 12-3, com uma penalidade de Hugo Camacho (40+1 minutos) e só depois de a Geórgia 'disparar' com ensaios de Akaki Tabutsadze (43, 64), Vano Karkadze (50) e Mikheil Alania (69) é que os 'lobos' conseguiram cruzar a meta por Rodrigo Marta (79).

Portugal repetiu, desta forma, o desaire (38-11) de há um ano, em Badajoz, no primeiro ano em que foi introduzido o formato de fase de grupos seguida de eliminatórias, e falhou o objetivo de repetir o título europeu conquistado em 2004.

Com este resultado, a Geórgia aumenta o seu historial para 16 títulos em 22 edições, seguida pela Roménia com cinco e Portugal com um.