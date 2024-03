Etíope Dinkalem Ayele e queniana Brigid Kosgei vencem Meia Maratona de Lisboa

O pódio feminino ficou concluído com as etíopes Bosena Mulatie, segunda, com o tempo de 1:09.00 horas, e Tigist Menigstu, com mais 14 segundos do que a compatriota.



A Meia Maratona de Lisboa de 2024 contou com atletas de diversos países entre o pelotão de elite e mais de 30.000 inscritos nas várias provas que compuseram o fim-de-semana, entre os quais 10.000 estrangeiros.