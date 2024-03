Benfica nas meias-finais da Taça Europeia

A equipa feminina de andebol do Benfica conseguiu o apuramento inédito para as meias-finais da Taça Europeia da modalidade.

As encarnadas eliminaram as turcas do Armada Praxis Yalikavaspor, com duas vitórias: 33-29 (na Luz) e 30-23 (fora).

Ao intervalo, a equipa da Luz já vencia por 12-11.

Agora, na meia-final, o Benfica vai defrontar as eslovacas do MSK Iuventa Michalovce, que derrotaram as neerlandesas do Cabooter Handball Venlo.

Os jogos vão realizar-se a 20 ou 21 de abril e a 27 ou 28 de abril.