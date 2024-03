Portugal perde 30-27 contra Hungria na última jornada do torneio pré-olímpico e falha Jogos Olímpicos de Paris.

A equipa das quinas esteve sempre dentro do jogo, no início a correr atrás do prejuízo, mas na segunda parte chegou a ter três golos de vantagem.

No entanto, a partir dos 25-25, a seleção da casa voltou à liderança do marcador e não voltou a tremer, com grande exibição do guarda-redes.

[em atualização]