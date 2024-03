O dia em que as abelhas deram mais trabalho a Alcaraz que um dos melhores tenistas do mundo

Jogava-se o terceiro jogo do primeiro "set" dos quartos de final do Masters norte-americano quando centenas, quiçá milhares, de abelhas começaram a sobrevoar o piso rápido. Escolheram rapidamente três alvos principais: as câmaras, o árbitro e Alcaraz.

As abelhas podem ser dos animais mais importantes para os ecossistemas, mas são uma ameaça para jogos de ténis. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev que o digam, depois de terem tido de fugir a correr do "court", em Indian Wells, devido a uma invasão de abelhas.

A melhor solução foi mesmo fugir a sete pés do "court". Por essa altura, já Zverev estava bem encostadinho a uma parede, esperando passar tão despercebido às abelhas como no encontro, que perdeu em menos de hora e meia, pelos parciais de 6-3 e 6-1. O árbitro, também visado pelos insetos, decidiu que o mais sensato seria interromper o duelo.

Alcaraz, que revelou mais tarde ter medo de abelhas, começou por tentar afastá-las, no entanto, rapidamente percebeu que os insetos lhe dariam mais trabalho que Zverev. Ainda tentou esconder a cabeça dentro da t-shirt - infrutífero, dado que, segundo contou o seu agente à rádio "COPE" , uma abelha conseguiu fazer tiro ao alvo da testa do tenista espanhol.

O encontro esteve interrompido durante uma hora e 40 minutos, até aparecer o apicultor do torneio, que, sem fato nem máscara, e de óculos de sol, qual "Exterminador Implacável", começou a aspirar as abelhas.

Outro dos principais alvos foi a "aranha", uma câmara que se move acima do "court" em cabos. Curioso, dado que, na natureza, são as aranhas (algumas espécies) que caçam e comem as abelhas e não o oposto.

Algumas abelhas continuaram a incomodar Alcaraz, o que obrigou ao regresso do apicultor, que foi recebido com uma ovação pelo público. Limpou o placard e abandonou o "court" por entre os adeptos, que o trataram como o seu novo ídolo, com "high-fives" e "selfies" à mistura. Afinal, apesar da eliminação de Djokovic, o número um do mundo estava mesmo em Indian Wells e nem ficámos a saber o nome dele.

O número dois, por seu lado, voltou à ação e bateu o número seis sem grandes dificuldades, como referido, para marcar duelo com o italiano Jannik Sinner, número três, nas meias-finais.

"Esta área, nesta altura do ano, pode ser um 'hotspot' para abelhas, por causa das flores. Além disso, as abelhas podem ser atraídas por ondas sonoras, sentem as vibrações e são atraídas para esses locais", explicou a organização do Indian Wells, depois do encontro, em comunicado.