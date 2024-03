Estafeta mista de triatlo apurada para Paris 2024

A estafeta mista portuguesa de triatlo qualificou-se para Paris 2024, com a modalidade a garantir a maior representação de sempre em Jogos Olímpicos, uma vez que estará também representada com dois triatletas nas provas masculina e feminina individuais.

"Estamos em Paris 2024. A nossa estafeta mista está qualificada para os Jogos Olímpicos deste ano na capital francesa", confirmou a Federação de Triatlo de Portugal numa publicação na sua conta nas redes sociais.

A federação explica que a World Triathlon deu como finalizado o processo de qualificação na sequência do cancelamento da prova de Abu Dhabi, devido ao mau tempo, com Portugal a assegurar a qualificação graças ao nono lugar que ocupa no ranking mundial, uma posição cimentada com a prata conquistada na etapa da Taça do Mundo de Napier, na Nova Zelândia.

Com vagas reservadas para as seis estafetas melhores pontuadas no ranking, à exceção da França, Alemanha e Grã-Bretanha, já qualificadas, Portugal ficou com a sexta vaga, atrás de Nova Zelândia, Suíça, Austrália, Estados Unidos e Itália.

A medalha de prata conquistada na etapa de Napier, por Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé, permitiu à estafeta nacional subir três lugares e entrar em posição de qualificação.

"Com este feito, o triatlo português consegue a sua maior representação de sempre em Jogos Olímpicos", sublinha ainda o organismo.

A modalidade terá assim quatro representantes nos Jogos Olímpicos Paris 2024, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, sendo a primeira vez que haverá duas mulheres portuguesas nas provas individuais de triatlo.