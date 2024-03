Campeão mundial de sub-18 recebe “wild card” para o Estoril Open

O jovem tenista brasileiro João Fonseca recebe o segundo “wild card” para participar no Estoril Open 2024.

João Fonseca, de 17 anos, terminou 2023 como líder do “ranking” mundial de juniores.

O tenista brasileiro mostra-se orgulhoso pelo convite para o principal torneio português.

“Quero agradecer este ‘wild card’ especial para o maior evento de Portugal. Estou muito feliz por disputar um dos melhores torneios ATP 250 do mundo e por ter oportunidade de competir no meu primeiro torneio do ATP Tour na Europa”, disse, citado pela organização do torneio.

Já João Zilhão, diretor da prova, lembra que “uma das tradições do Estoril Open é a aposta em jovens talentos e campeões do futuro”.

“Pelo Clube de Ténis do Estoril já passaram Nick Kyrgios, Andrey Rublev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Borna Coric, Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime ou Carlos Alcaraz numa fase precoce das respetivas carreiras. Temos acompanhado o João Fonseca desde o ano passado e, após uma notável época nos torneios júnior do Grand Slam que fez dele campeão mundial de sub-18, começou 2024 com meias-finais no Challenger de Buenos Aires e atingiu os quartos de final no ATP 500 do Rio de Janeiro”, acrescenta.