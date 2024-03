Surpresa em Indian Wells: Djokovic eliminado pelo número 123 do mundo

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, foi eliminado na terceira ronda do torneio Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, pelo italiano Luca Nardi.

Nardi, número 123 do ranking ATP, venceu Djokovic, cinco vezes campeão em Indian Wells, por 6-4, 2-6 e 6-4, na segunda-feira.

O italiano de 20 anos, que tinha vencido apenas três partidas numa ainda curta carreira no circuito ATP e que foi repescado da qualificação para o torneio, tornou-se o quarto jogador com pior classificação a vencer um número um do mundo.

Nardi vai enfrentar o norte-americano Tommy Paul nos oitavos de final, na quarta-feira.