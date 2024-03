O cinquentão Mike Tyson vai regressar ao ringue: quem é o pugilista tão famoso pelo talento como por ter mordido uma orelha?

Mike Tyson vai voltar ao ringue, aos 57 anos, para defrontar um youtuber. Esta frase seria um absurdo há uns anos, contudo, face ao crescente número de combates de boxe e outras artes marciais entre profissionais e personalidades das redes sociais, esta notícia já não é tão estranha assim. O antigo campeão do mundo de pesos pesados terá pela frente, num combate de boxe, a sua especialidade, o youtuber-tornado-lutador Jake Paul, de 27 anos, que leva já na carteira vitórias frente a Nate Diaz, Anderson da Silva e Tyron Woodley, antigos campeões de UFC, Ben Askren, antigo lutador livre olímpico, e Nate Robinson, antigo jogador da NBA (sim, basquetebol). Será um espetáculo, tal como já foram as lutas anteriores de Paul. A Netflix transmitirá em direto do Estádio AT&T, no Texas, casa dos Dallas Cowboys, equipa de futebol norte-americano, com capacidade para 80 mil pessoas. Será o regresso de uma lenda ao ringue, um 'boxeur' cuja popularidade só será excedida por Muhammad Ali. Tyson é um homem tão conhecido pelo seu talento como por ter arrancado uma orelha à dentada.

Mike Tyson trabalhou para a reputação de "homem mais mauzão do planeta", uma das alcunhas que granjeou durante uma carreira que durou 58 combates, dos quais ganhou 50, 44 por KO. Empatou duas vezes e perdeu seis.

"Iron Mike", ou "Kid Dynamite", como também era conhecido, foi o grande pugilista dos anos 80 e 90. Começou a construir a lenda com apenas 20 anos, quatro meses e 23 dias de idade, quando se tornou o mais jovem campeão do mundo de pesos-pesados de sempre - recorde que detém até hoje. Foi também o primeiro pugilista peso-pesado a deter os títulos da Associação Mundial de Boxe (WBA), do Comité Mundial de Boxe (WBC) e da Federação Internacional de Boxe (IBF), e o primeiro a conquistá-los sucessivamente. Tyson era agressivo. Partia para o ataque desde o primeiro momento. Os seus "knockouts" deixavam os adversários estendidos no chão. Chegou a conseguir um KO em 30 segundos, o mais rápido da sua carreira, frente a Marvis Frazier, em 1986. O que é que leva, então, a que um homem que tanto venceu profissionalmente seja igualmente recordado pela sua acidentada vida pessoal? Para começar, a sentença a seis anos de prisão, em 1992, por violar a jovem Desiree Washington, de 18 anos, num quarto de hotel em Indianápolis. Tyson regressou à ação em 1995 e, dois anos depois, mordeu uma orelha. Mas já lá vamos...

Michael Gerard Tyson nasceu no dia 30 de junho de 1966, em Brooklyn, Nova Iorque. A mãe seria uma prostituta. O homem da casa dividia-se em dois fantasmas que juntos nunca fizeram um pai inteiro: o biológico, "Purcell Tyson", segundo a certidão de nascimento de Mike, que nunca o conheceu; e o proxeneta Jimmy Kirkpatrick, que abandonou a família quando Mike nasceu. Tyson viveu desde os dez anos em Brownsbille, conhecido por ser o bairro com maior criminalidade de Nova Iorque. Deu um primeiro soco a um "bully" que magoou o seu pássaro de estimação (não vale a pena entrar em detalhes macabros). Integrou vários gangues e cometeu pequenos crimes. Aos 12 anos, já traficava droga. Aos 13, já tinha sido detido 38 vezes. O talento para o boxe foi descoberto por Bobby Stewart, antigo pugilista que era conselheiro num centro de detenção juvenil. Stewart apresentou Mike a Cus D'Amato, agente e treinador por cujas mãos já tinham passado o campeão olímpico Floyd Patterson e o campeão do mundo José Torres. Com D'Amato como seu guardião legal, depois da morte da mãe, Mike Tyson começou como amador, em que averbou um recorde de 24-3, e tornou-se profissional em 1985. Um ano depois, já era o mais jovem campeão do mundo de pesos-pesados de sempre. Em 1987, já tinha os títulos da WBA, do WBC e da IBF.

Em 1989, casou-se com a atriz Robin Givens, porém, um ano mais tarde, separaram-se, entre acusações de violência doméstica. Três anos depois, deu-se a condenação por violação de uma concorrente de um concurso de beleza. Entretanto, Mike Tyson já tinha perdido o título de campeão do mundo unificado, numa derrota inesperada perante Buster Douglas, em 1990. Até hoje, é considerada uma das grandes surpresas da história do desporto moderno. "Precisava dessa luta para me tornar uma melhor pessoa e lutador. Tenho agora uma melhor visão de mim e do boxe", afirmou na altura, antes de ser detido por agressão sexual. Mike Tyson cumpriu menos tempo de prisão do que aquele que lhe tinha sido atribuído e, em 1995, regressou aos ringues. Mais um ano e já era novamente campeão mundial unificado. Contudo, em 1996, surgiu Evander Holyfield para lhe tirar o título num combate em que todas as apostas davam a vitória a Tyson. Foi o resultado, muito contestado, que deu origem ao episódio mais falado da carreira de "Iron Mike". Nem um ano depois de ter perdido por KO técnico, Mike Tyson voltou a deparar-se com Holyfield entre as quatro cordas. Era um combate milionário: receitas de 180 milhões de dólares, prémios de 30 milhões para os lutadores, 1,99 milhões de espectadores em casa. Terminou ao terceiro ensaio.