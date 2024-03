"Não há explicação": a reação da Federação de Atletismo ao aperto no controlo antidoping de atletas portugueses

Os atletas portugueses vão enfrentar controlos antidoping mais apertados para serem elegíveis para os Jogos Olímpicos de Paris. A decisão é do conselho da World Athletics, depois da recomendação da Unidade de Integridade do Atletismo.

Para o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, não há justificação. "Não encontro nenhuma explicação. Não há justificação para isto, não sei se entenderam aquilo como um alerta", adianta Jorge Vieira a Bola Branca.

Para além dos atletas portugueses, também Brasil, Equador e Peru estão na lista. A Unidade de Integridade do Atletismo revela, em comunicado, que as federações dos quatro países receberam "avisos claros sobre a insuficiência dos seus programas nacionais de testes [antidoping] depois dos Mundiais de Atletismo Eugene 2022".

De acordo com a mesma nota, “os quatro [países] falharam ao assegurar a existência de testes fora de competição para as suas seleções nos Campeonatos do Mundo seguintes, em Budapeste2023. Consequentemente, o conselho aceitou o apelo da AIU para que as quatro federações imponham condições de elegibilidade aos seus atletas para que possam participar em Paris2024”.

Entretanto, o diretor-executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) já revelou, em declarações à Lusa, que respondeu "há duas semanas" a este aviso. António Júlio Nunes explica que a ADoP "está em cumprimento com aquilo que está determinado nas normas internacionais da antidopagem, no Código Mundial Antidopagem e nas normas internacionais".

A posição é corroborada pela Federação de Atletismo. "A ADoP já entrou em comunicação com esta Unidade de Integridade e o assunto será resolvido, sem qualquer dúvida", assegura Jorge Vieira.

Nestas declarações a Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo estranha a presença de "apenas estes quatro países" e espera que a decisão não belisque a integridade do processo de antidopagem português.

"Uma decisão deste género pode gerar a ideia de que se está em falta e que há um problema de dopagem, coisa que não temos, nem tivemos. Colaboramos sempre com todos os processos de antidopagem", garante Jorge Vieira.

O presidente da Federação de Atletismo afasta polémicas e deixa claro que esta lista não coloca em causa a participação da comitiva portuguesa em Paris.

"Esta lista não diz mais do que aquilo que lá está, não é impeditiva de nada e não inibe ninguém de participar em prova nenhuma", esclarece.