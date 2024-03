O Benfica empatou 2-2 com as espanholas do CP Esneca Fraga e está fora da próxima fase da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.

Beatriz Figueiredo e Cata Flores marcaram os tentos das encarnadas.

A equipa da Luz precisava de uma vitória para seguir em frente.

No Grupo D, a já apurada Stuart HC Massamá vai defrontar o HC Coruña nos quartos de final, a duas mãos.