Eliana Bandeira terceira no peso da Taça da Europa de lançamentos

A portuguesa Eliana Bandeira foi terceira classificada na competição de peso da Taça da Europa de lançamentos, em Leiria, ao conseguir 17,60 metros como melhor ensaio do dia.

Bandeira foi apenas superada por duas internacionais, a campeã da Europa de 2022, a neerlandesa Jessica Schilder, vencedora com 18,22 metros, e a alemã Julia Ritter, segunda com 18,16.

À porta do pódio ficou Jéssica Inchude, quarta a sete centímetros da compatriota, na prova de maior destaque do primeiro dia da Taça da Europa em Leiria, que teve ainda lusos em prova em finais B e sub-23.

No domingo, Leandro Ramos compete na final A do lançamento do dardo, enquanto Liliana Cá, quinta em Tóquio 2020, e Irina Rodrigues competem no disco.