Jovem bate recorde de velocidade na NFL. Nem Usain Bolt conseguiu melhor

Mais rápido do que Usain Bolt?! Um jovem jogador deixou os olheiros dos clubes boquiabertos no recrutamento de novos talentos para a liga profissional de futebol americano (NFL).

Xavier Worthy, aluno da universidade do Texas de 20 anos, bateu o recorde na corrida de 40 jardas, o equivalente a 36 metros, completando a prova em 4,21 segundos.

De acordo com o site Globo Esporte, o jovem bateu o recorde que pertencia a John Ross, que realizou a prova em 4,22 segundos em 2017. A marca foi registada na segunda tentativa de Worthy, tendo em conta que na primeira conseguiu 4,25 segundos.

Worthy foi mais rápido que o homem mais rápido do mundo. O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros, completou a prova com mais um segundo que o jovem de 20 anos, quando testou as suas capacidades antes de um Super Bowl. Contudo, na altura, não usou o mesmo equipamento que os candidatos utilizam.

O estudante da universidade do Texas não estava nos favoritos para a primeira rodada de "drafts", mas com este resultado tornou-se numa opção viável para as 32 franquias que vão avaliar os candidatos.