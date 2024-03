Râguebi. Portugal derrota Espanha e está na final do Europe Championship

A seleção portuguesa de râguebi venceu hoje a Espanha por 33-30, no Estádio do Restelo, e apurou-se para a final do Rugby Europe Championship 2024 (REC24) pelo segundo ano consecutivo, onde vai voltar a defrontar a Geórgia.



Os lobos perdiam ao intervalo por 20-13, com um ensaio de Lucas Martins (37 minutos), mas viraram o encontro a seu favor no segundo tempo, com toques de meta de José Lima (51), Manuel Cardoso Pinto (58) e 100% de eficácia de Hugo Aubry a transformar os três ensaios e a somar, ainda, quatro penalidades (11, 18, 65, 69).

A final do REC24, frente à Geórgia, adversário que no ano passado venceu Portugal na 'decisão', por 38-11, ainda antes de as duas seleções se encontrarem no Mundial de França2023 (18-18), está prevista para 17 de março, em Paris, às 20h00.