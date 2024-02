Yolanda Hopkins nos Jogos Olímpicos

A surfista Yolanda Hopkins carimbou o passaporte para os Jogos Olímpicos.

A portuguesa garantiu o lugar em Paris ao chegar às meias-finais do “main event” do Mundial que decorre em Porto Rico.

Yolanda Hopkins já reagiu: “É incrível. Parecia um sonho tão distante e hoje aconteceu. Nem tenho palavras. Quero só agradecer à minha família, mãe, irmã, sobrinhos e cunhado. E à minha família emprestada do Pig Dog [surf camp do treinador John Tranter], que me têm apoiado nos momentos difíceis”.

Portugal já tem duas surfistas nos Jogos Olímpicos: Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.

Bonvalot caiu para as repescagens em Porto Rico, mas ainda tem possibilidade de seguir em frente. Quem está eliminado é Francisca Veselko.

Quanto ao sector masculino, Guilherme Fonseca e Frederico Morais disputaram com sucesso as rondas 4 e 5 das repescagens.