Portugal derrota Finlândia

A seleção feminina portuguesa manteve intactas as aspirações de se qualificar para o Europeu de andebol, ao vencer em casa da Finlândia por 28-21, em jogo do Grupo 3 de qualificação.

Depois de ter somado duas derrotas nas duas primeiras jornadas, a equipa portuguesa deslocou-se à Finlândia sem grande margem de manobra, tendo conseguido somar o seu primeiro triunfo, num jogo em que já vencia ao intervalo por 15-12.

Cumpridas três jornadas, Portugal ocupa o terceiro posto, com dois pontos, menos quatro do que os líderes Países Baixos e menos dois do que a República Checa, segunda, enquanto a Finlândia é última, sem qualquer ponto.

As duas formações voltam a defrontar-se na quarta jornada, agendada para 3 de março, dia em que Portugal recebe a Finlândia em Matosinhos.