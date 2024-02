Segurança dos JO de Paris em xeque? Computador com informações roubado em comboio

Um computador portátil e dois dispositivos de armazenamento USB, com informações dos planos e segurança da polícia municipal para os Jogos Olímpicos Paris2024, foram roubados na segunda-feira, indicou à agência AFP fonte da polícia.

O material estava dentro de uma mala que pertencia a um engenheiro do departamento da Câmara Municipal de Paris e estava no compartimento de bagagem acima do lugar onde o responsável estava sentado no comboio, na gare du Nord.

O homem deu pela falta da mala e apresentou na segunda-feira à noite queixa na polícia, explicando que o seu computador profissional e as duas ‘pens’ USB continham material sensível, nomeadamente os planos da polícia municipal em matéria de segurança para os Jogos Olímpicos.

Questionada pela AFP, a presidente do município parisiense, Anne Hidalgo, não quis fazer comentários.

A cidade de Paris prevê mobilizar um efetivo de 2.000 polícias municipais para os Jogos Olímpicos, que irão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.