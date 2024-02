A fome do tenista de metal ainda não acabou: Murray quer jogar mais uns Jogos Olímpicos

Andy Murray, ouro olímpico em 2012 e 2016, afirmou, esta quarta-feira, que quer voltar a estar presente nos Jogos Olímpicos, depois de, na passada segunda-feira, ter dito que não lhe restava muito tempo em alta competição.

“Espero ter a oportunidade de competir noutros [Jogos Olímpicos]”, disse o tenista à Radio 4, da BBC.

Foi no Open do Dubai que revelou que estes são os últimos momentos da carreira e que provavelmente não tem muito mais tempo. “Fica cada vez mais difícil competir quando ficamos mais velhos”, acrescentou o jogador, que quase terminou a carreira devido a uma lesão na anca.

A palavra que melhor descreve a carreira de Andy Murray é superação. Estreou-se como profissional com apenas 17 anos e afirmou-se, ao longo dos anos, como o melhor tenista britânico dos últimos 80 anos. O último vencedor britânico de torneios do Grand Slams remonta a 1936.

Conta com 47 títulos de torneios ATP, sendo dois deles em pares. Entrou no top-10 do ranking mundial pela primeira vez em 2007, apenas dois anos depois de se ter tornado jogador profissional. O número 1 chegou em 2016, depois de um ano de inúmeras conquistas para o britânico.

O tenista tem no seu museu três troféus de majors. Disputou 11 finais. O primeiro foi no Open dos Estados Unidos em 2012, quando venceu Novak Djokovic em cinco sets, e o segundo veio no ano seguinte, em Wimbledon, tendo vencido novamente o tenista sérvio, desta vez em apenas três sets.

O último torneio do Grand Slam que venceu foi em 2016, novamente no torneio britânico, jogado em relva, onde defrontou Milos Raonic. Apesar dos dois triunfos em Wimbledon, o relvado não é o piso onde Murray é mais eficaz. É nos pisos duros, nos quais se jogam o US Open e o Open da Austrália, que o britânico arrecadou mais vitórias. Murray é o quinto jogador com mais vitórias nos pisos duros, totalizando 500 triunfos.

Em 2012, Murray tentou a sua sorte nos Jogos Olímpicos de Londres. Tentou tanto, tanto que não ficou com uma, mas com duas medalhas de ouro olímpicas. Venceu o torneio de singulares, num jogo contra Juan Martín del Potro, e ainda venceu o torneio de duplas mistas.

No mesmo local, um ano depois, venceu o seu primeiro Wimbledon. Foram dois anos dourados para a carreira do tenista, que até podiam ter sido os melhores da trajetória de Andy Murray não tivesse ele feito num ano o que fez anteriormente em dois. Ou seja, voltou a vencer Wimbledon, em 2016, e ainda foi ao Rio de Janeiro revalidar o título de campeão olímpico. Como se não bastasse, subiu ao número 1 do ranking do ATP pela primeira vez.

Murray, que lutou olhos nos olhos com os três ‘grandes’ - Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic – durante vários anos, chegou a despedir-se do ténis em 2019. Nada nem ninguém previa aquilo que aconteceu. Em lágrimas, no Open da Austrália de 2019, Murray anunciou que teria de terminar a carreira devido a uma grave lesão na anca. Desde o verão de 2017 que o tenista sofria com dores e não conseguia fazer as coisas mais simples, como calçar umas sapatilhas.

Já se previa o seu fim e nem os próprios médicos acreditavam que Murray pudesse voltar a jogar. Os planos para o retorno do britânico estavam praticamente fora de questão. Contudo, depois de duas cirurgias e a introdução de uma anca de titânio, Andy Murray voltou aos courts e venceu o torneio ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica.

No mesmo palco onde se tinha despedido, nos courts aussies, Murray provou que nem a anca de metal o podia parar. Em 2023, o tenista batalhou com Kokkinakis durante quase seis horas, numa partida que terminou às quatro da manhã.

Andy Murray é a prova de que desistir não deve estar no vocabulário de ninguém. Quando ninguém acreditava que o tenista poderia sequer voltar a jogar, ele provou que podia vencer. Não ganhou mais nenhum torneio do Grand Slam, mas foi sempre atrás do resultado, por mais horas que tivesse que ficar no court.