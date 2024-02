Tenista João Sousa anuncia final da carreira

O tenista português João Sousa anunciou esta terça-feira que vai colocar um ponto final na carreira.

João Sousa despede-se dos courts a jogar em casa. O Estoril Open será o último torneio do tenista vimaranense de 34 anos.

"Os últimos tempos têm sido difíceis para mim, tenho tido uma série de lesões que me têm impedido de jogar ao mais alto nível e poder desfrutar dentro do campo", disse o jogador, em conferência de imprensa no Complexo de Ténis do Jamor.

João Sousa diz que tem "lutado contra isso", mas os sinais de fadiga são evidentes. "O meu corpo e a minha mente têm mostrado sinais extremos de cansaço e dores diárias", revelou.

"Após um período de muita reflexão queria comunicar que decidi retirar-me do ténis profissional e que o Estoril Open deste ano será o último da minha carreira", declarou.

João Sousa é o melhor tenista português de sempre no ranking mundial (28. lugar) e o único a conquistar títulos de singulares no circuito ATP. Em 17 temporadas como profissional, venceu quatro torneios ATP: Kuala Lumpur em 2013, Valência em 2015, Estoril Open em 2018 e Pune em 2022.