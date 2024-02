Basquetebol. Portugal derrota Ucrânia

A seleção portuguesa de basquetebol alcançou a primeira vitória no Grupo A de apuramento para o EuroBasket2025, perante a Ucrânia, por 79-77, em jogo disputado em Riga, na Letónia.

Portugal, que ao intervalo vencia por claros 49-32, ainda permitiu a reação dos ucranianos na segunda parte, mas não deixou fugir o primeiro triunfo na 'poule', depois da derrota com Israel, na estreia, na quinta-feira.

A seleção lusa mantém-se no terceiro lugar do Grupo A, com três pontos, em igualdade com os israelitas, segundos, e atrás da líder Eslovénia, que tem quatro, enquanto a Ucrânia está na quarta e última posição, com dois pontos.

Na terceira jornada, que apenas terá lugar em novembro, Portugal recebe a Eslovénia e Israel mede forças com a Ucrânia, numa fase de qualificação em que os três primeiros de cada um dos oito grupos apuram-se para a fase final, que vai decorrer entre 25 de agosto e 14 de setembro de 2025, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.