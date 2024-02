Tratnik vence primeira clássica da temporada

O ciclista esloveno Jan Tratnik (Visma-Lease a bike) venceu a Omloop Het Nieuwsblad, batendo nos metros finais o alemão Nils Politt (UAE Emirates) na primeira clássica europeia do WorldTour.

Na prova de abertura da temporada de clássicas flamengas, Tratnik aproveitou da melhor forma a estratégia da sua equipa para ‘partir’ a corrida, para triunfar em 4:31.27 horas, no final dos 202,2 quilómetros entre Gent e Ninove, na Bélgica.

Nils Politt terminou a três segundos, depois de se ter isolado com Tratnik, terceiro na última Volta ao Algerve, já dentro dos nove quilómetros finais.

A Visma-Lease a bike dominou a corrida e, com quatro ciclistas no grupo da frente, foi desferindo vários ataques, com Tratnik a ser o beneficiado, para conseguir uma das grandes vitórias da sua carreira, a par com um triunfo numa etapa da Volta a Itália de 2020.