"Quero-me vingar de Tóquio”: uma entrevista a Angélica André, a outra sensação nos Mundiais de natação em Doha

Angélica André nada quase 100 quilómetros por semana. Há quem não chegue a fazer isso de carro. Conseguiu a primeira medalha de sempre em águas abertas, nos Mundiais de natação, em Doha. Com a medalha de bronze, a atleta do FC Porto garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024.

Começou a praticar natação no infantário, mas, aos sete anos, foi para o Leixões Sport Clube para levar mais a sério a modalidade que fazia. A família é oriunda do Porto e Angélica era apenas uma menina entre os homens. Tudo começou como uma brincadeira, mas, logo cedo, as pessoas em redor da atleta perceberam que aquilo que era um passatempo podia tornar-se algo mais sério.

Os pais não sabiam nadar, mas sempre foram o maior suporte da atleta. “A minha família acaba por ser a minha base para os momentos difíceis. A minha mãe não se importa se eu não estiver num aniversário dela porque ela sabe que o momento é agora. Não dá para ser daqui a 10 anos porque a carreira de um desportista não é como uma carreira normal”, afirma Angélica, de 29 anos, em entrevista a Bola Branca.

Começou na natação pura e não morreu de amores pelas águas abertas à primeira vista. O desconhecido assustou-a e chegou a desistir de duas competições antes de se deixar levar pelas correntes e pelas marés. À Renascença, a atleta confessa: “É aquele medo, o receio do que é que pode acontecer, dos peixes, se aparecia alguma coisa, por isso tive um bocado de receio nessa altura, mas depois acabou por ser natural, sabendo que temos segurança nas provas.”

"Um ano antes de Tóquio, queria mesmo desistir..."



Os seus primeiros anos de natação foram no Leixões, passou pelo Clube Fluvial Portuense, que lhe deu a oportunidade de ir pela primeira vez aos Jogos Olímpicos, e carrega agora o emblema do Futebol Clube do Porto. Venceu um Dragão de Ouro de Atleta Amadora de 2022 e ouviu da boca de Pinto de Costa que ela representava aquilo que o presidente defendia para quem serve o Porto.

Em entrevista à Renascença, Angélica André considera que “o facto de ter trazido a medalha do Campeonato do Mundo foi o culminar de todo o esforço que faço no treino, porque aquilo que faço no treino é aquilo que faço nas provas. Foi nesse sentido da competitividade e lutar até ao fim [que o Pinto da Costa disse aquelas palavras].”

Angélica André acaba por ser a personificação do olimpismo. Falhou a qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e em 2021, quando conseguiu chegar a Tóquio não foi além de um 17.º lugar na classificação. Algumas vezes pensou em desistir, mas acabou por ser resiliente e lutar contra os demónios que a queriam afastar da natação.

“Um ano antes de Tóquio, tive uma semana de desespero em que eu queria mesmo desistir porque psicologicamente não estava tão forte, sentia que não era capaz e queria mesmo parar, mas depois pensei que tinha que tentar e que não havia nada a perder. Trabalhei com a minha psicóloga o aspeto de poder ir à competição e ter a consciência tranquila, de que fiz tudo o que era possível para chegar lá. Se me corresse bem ou mal, queria ter aquela sensação de que fiz tudo o que era possível”, confessa a atleta em entrevista à Renascença.