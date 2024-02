Portugal arromba porta dos "quartos" do Mundial de futebol de praia

A seleção nacional de futebol de praia apurou-se para os quartos de final do Mundial, esta terça-feira, com uma vitória, por 3-2, sobre Omã.

Léo Martins e Jordan colocaram Portugal a vencer na primeira parte, contudo, no terceiro período, Al Sauti reduziu e, a 26 segundos do fim, Al Oraimi empatou. Porém, quando faltavam nove segundos para a buzina, Leó bisou e lançou a equipa das quinas para a próxima fase.

Portugal passa a somar seis pontos e sobe à liderança do grupo D, à espera do que o Brasil, segundo, com cinco pontos e menos um jogo, faça diante do México. Aconteça o que acontecer, a equipa de Mário Narciso tem presença assegurada nos quartos de final, em que terá como adversário um dos dois primeiros do grupo C.

Um deles é a Bielorrússia, que já garantiu o primeiro lugar. O outro será Senegal ou Japão. Se Portugal ficar em segundo, defrontará os europeus; se vencer o grupo, terá pela frente africanos ou asiáticos.