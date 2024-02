O Sporting derrotou o Benfica, por 7-3, em mais uma partida do campeonato de futsal.

Pelos leões marcaram Tomás Paçó (2), Tatinho, Zicky (2), Merlim e Pauleta.

Já pelos encarnados descontaram Chishkala e Arthur (2).

Com esta derrota o Benfica mantém o terceiro lugar, mas agora já a 11 pontos do Sporting e a 13 do Sp. Braga.