Duas vitórias para Portugal no Mundial de equipas de ténis de mesa

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa entrou a vencer no Mundial de equipas, em Busan, na Coreia do Sul, ante a Áustria (3-2), enquanto a equipa masculina venceu o segundo jogo, com o Irão (3-1).

A formação 11.ª colocada no “ranking” mundial por seleções virou um 2-0 para acabar por vencer na partida de estreia do grupo 6, depois de entrar com Jieni Shao, 63.ª da hierarquia mundial individual, a perder por 3-1 com Jia Liu (sem ranking), por 6-11, 11-4, 12-14 e 8-11.

De seguida, Fu Yu, 55.ª, caiu ante a 25.ª jogadora mundial e atual campeã da Europa, Sofia Polcanova, por 11-9, 11-6 e 11-5, deixando o terceiro jogo nas mãos de Inês Matos, 270.ª.

A mesatenista de 19 anos bateu Anastasia Sterner, 397.ª, por 3-0 (11-9, 11-7 e 11-9) e manteve Portugal em jogo, com Shao a vencer Polcanova por 12-10, 4-11, 11-7 e 11-7, com Fu Yu a afastar Jia Liu por 12-10, 11-9, 10-12 e 13-11.

O triunfo a abrir deixa Portugal bem colocado no grupo 6, defrontando no domingo a seleção de Hong Kong, a cabeça de série do grupo e sexta no ranking mundial, num torneio que serve também de apuramento para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

"Estamos muito contentes com este resultado e preparadas para os próximos jogos", declarou Inês Matos, citada pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

Na segunda jornada do grupo 8 do torneio masculino, Portugal deu sequência ao triunfo sobre a Roménia (3-0), na sexta-feira, com nova vitória, desta feita sobre o Irão.

Os lusos, sétimos do ranking mundial, afastaram o 27.º país na lista em encontro equilibrado, com três jogos decididos na 'negra', mas têm a passagem à segunda fase bem encaminhada.

O primeiro em ação foi o 19.º jogador mundial, Marcos Freitas, que precisou da negra para bater Nima Alamiyan, 242.º, que venceu os primeiros dois parciais por 12-10 e 13-11, perdendo os três seguintes para o olímpico português por 11-8, 14-12 e 11-5.

De seguida, João Geraldo, 41.º, perdeu por 3-1 (6-11, 17-15, 12-10 e 11-8) com Noshad Alamiyan, com Tiago Apolónia, 49.º, a bater Amir Hodaei, 124.º, por 3-2 (11-8, 11-5, 4-11, 9-11 e 13-11), para recolocar Portugal na frente.

No quarto jogo, Marcos Freitas afastou Noshad Alamiyan (9-11, 12-10, 6-11, 11-7 e 11-2) e deu novo triunfo a Portugal, que domingo defronta o Egito, 10.ª seleção mundial e liderada pelo olímpico Omar Assar, 22.º da hierarquia WTT.

"Estamos bem encaminhados para o nosso grande objetivo, que é passar o grupo. (...) Hoje foi um jogo bastante equilibrado, conseguimos ser melhores nos pequenos detalhes e mais fortes no geral", contou Tiago Apolónia.

Os primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos de final, com os segundo e terceiro posicionados, a terem de disputar uma eliminatória preliminar.

Os Mundiais de Busan apuram as oito equipas presentes nos quartos de final para os Jogos Olímpicos Paris 2024.