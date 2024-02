Diogo Ribeiro é campeão do Mundo nos 100m mariposa

O português Diogo Ribeiro é campeão do Mundo nos 100 metros mariposa do campeonato do mundo de natação.

O atleta do Benfica venceu a final em Doha com o tempo de 51.17 segundos, um novo recorde nacional nesta distância - que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos desde 1968.

É a segunda medalha de ouro de Diogo Ribeiro nestes mundiais, após o triunfo nos 50 metros mariposa, na segunda-feira.