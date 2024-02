Volta ao Algarve. Wout van Aert ganha etapa, Daniel Martínez mantém liderança

O belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ganhou ao sprint a terceira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, com o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) a manter a liderança em Tavira.

No final dos 192,2 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira, Van Aert impôs-se em 4:50.57 horas, o mesmo tempo do português Rui Oliveira (UAE Emirates) e do alemão Marius Mayrhofer (Tudor), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Daniel Martínez, vencedor em 2023, tem quatro segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 12 sobre o norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike).

No sábado corre-se a quarta e penúltima etapa, um contrarrelógio de 22 quilómetros em Albufeira.