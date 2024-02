Suspensa por doping desde 2022, Simona Halep quer processar empresa de suplementos alimentares

Simona Halep vai processar a Quantum Nutrition, uma empresa de suplementos alimentares. A jogadora diz que a empresa é responsável pela sua suspensão por doping, que pode acabar com a sua carreira. Halep pede mais de 10 milhões de dólares de indemnização por danos morais (9,3 milhões de euros), de acordo com o “L’Équipe”.

Em 2022, durante o Open dos Estados Unidos, a tenista testou positivo a um medicamento muitas vezes utilizado por pessoas com anemia. Roxadustat é uma substância proibida pela Agência Mundial de Antidoping, pois pode aumentar a produção de glóbulos vermelhos, que, por sua vez, aumentam a capacidade de resistência.

A bicampeã de torneios do Grand Slam acusou aquela empresa de negligência, por falsas alegações de que o suplemento era legal, e disse que nunca usou substâncias proibidas.

A equipa de Halep afirmou que a droga surgiu de uma remessa contaminada de um suplemento de colagénio (Keto MCT). De acordo com o “The Globe and Mail”, um jornal canadiano, a mesma nacionalidade da empresa em causa, a antiga número um do mundo estava tomar o suplemento sob orientação de Patrick Mouratoglou, antigo treinador de Serena Williams.